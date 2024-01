Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rothschild & Co: 2023, année record pour l'Asset Management information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co Asset Management assure clore une année ' particulièrement dynamique ' en se positionnant à la première place des sociétés de gestion en France sur la collecte (hors trésorerie), et dans le premier décile en Europe.



Ainsi, en 2023, la société de gestion du groupe Rothschild & Co annonce avoir enregistré une collecte nette de 5,4 milliards d'euros, permettant à ses encours sous gestion d'atteindre 31 milliards d'euros, soit une

progression de +34 % en un an.



Cette dynamique de collecte a principalement été portée par la classe d'actifs obligataire.



Tous les pays sur lesquels la société de gestion est présente contribuent positivement à la collecte 2023, avec une accélération significative du développement de la distribution en dehors de France, et notamment au Benelux, en Allemagne, en Italie et en Espagne.







