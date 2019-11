Rothschild & Co : 0,8 milliard d'euros de collecte au troisième trimestre

(AOF) - Rothschild & Co a enregistré une collecte de 0,8 milliard d'euros au troisième trimestre au niveau de son activité de Banque privée et de gestion d'actifs. Sur les neuf premiers mois de 2019, elle s'est élevée à 2,8 milliards d'euros, dont 2,7 milliards d'euros pour la Banque privée et 0,1 milliard en gestion d'actifs. Les actifs sous gestion ont augmenté de 14% (ou 8,9 milliards d'euros) sur un an, pour s'établir à 73,7 milliards d'euros au 30 septembre 2019. Outre la collecte, ils ont bénéficié de l'amélioration des marchés (6,1 milliards d'euros).

Les revenus du troisième trimestre 2019 se sont élevés à 123 millions d'euros, en hausse de 3%.

S'agissant des perspectives de cette activité, Rothschild & Co note que si elle " repose sur des bases solides ", elle estime que " les facteurs macro-économiques sont incertains entraînant une volatilité accrue des marchés " et que " le contexte de taux d'intérêt bas continue d'affecter la rentabilité ".