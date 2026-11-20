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ROTATION, ROTATION, ROTATION

Les actions américaines montrent des signes de stabilisation après une forte vague de ventes lors de la séance précédente et une ouverture en baisse, bien que le Nasdaq .IXIC reste soumis à une pression à la vente considérable, les valeurs technologiques continuant de chuter.

L'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT est le seul des 11 principaux secteurs du S&P 500 .SPX à afficher une baisse aujourd'hui; il est en passe d'enregistrer sa sixième baisse au cours des sept dernières séances et affiche désormais un recul de près de 7 % sur la semaine.

Dans le même temps, le secteur défensif des biens de consommation de base .SPLRCS figure parmi les plus performants, tant sur la séance que sur la semaine, n’affichant qu’une baisse de moins de 1 % alors que l’indice S&P dans son ensemble a chuté d’environ 5 % sur la semaine.

Par ailleurs, l’indice de volatilité du Cboe .VIX , un indicateur basé sur les options qui mesure les fluctuations boursières attendues sur 30 jours dans les deux sens, bien qu’il soit principalement déterminé par la demande de protection contre les baisses du marché, a reculé ce jour après avoir atteint 31,59, son plus haut niveau intrajournalier depuis le 27 mars.

Le désintérêt pour le secteur technologique a également contribué à soutenir l’indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI , la moyenne pondérée par les cours ayant bénéficié de la hausse de près de 5 % enregistrée par UnitedHealth UNH.N . Cette dernière a vu sa recommandation relevée de “conserver” à “acheter” par TD Cowen, qui a également revu à la hausse son objectif de cours, le faisant passer de 402 à 455 dollars par action.

Sur le plan économique, l’enquête de l’Université du Michigan auprès des consommateurs a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait grimpé à un niveau définitif de 51,5 ce mois-ci, ce qui correspond aux estimations des économistes interrogés par Reuters et représente une amélioration par rapport au chiffre préliminaire de 51,0.

Voici un aperçu des marchés:

Early trade Nov 20

(Chuck Mikolajczak)

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