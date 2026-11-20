L'action de Ross Stores ROST.O a reculé de 5% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse , après que le distributeur à prix réduits a maintenu ses prévisions de croissance des ventes pour le trimestre des fêtes, dans un contexte de dépenses de consommation contraintes , tandis que la hausse des coûts de transport nationaux pèse sur ses marges .
Les détaillants ont publié des perspectives mitigées pour la saison des achats de fin d’année, alors que les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix de l’essence et à une inflation persistante . Ross Stores, qui a bénéficié des consommateurs en quête de valeur , a déclaré qu’il maintiendrait des prix bas malgré la hausse des frais de transport.
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Les coûts de transport ont augmenté dans tous les secteurs, la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran faisant grimper les prix du carburant
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La hausse des coûts de transport nationaux exerce une pression sur les marges de Ross Stores, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise lors d’une conférence téléphonique post-résultats
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"Nous voulons maintenir des prix bas pour nos clients, en particulier dans le contexte actuel", a déclaré James Conroy, directeur général de Ross Stores
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Walmart, figure de proue du commerce de détail, a également alerté jeudi sur la hausse des coûts de transport
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Ross Stores a tiré profit de ses vêtements, accessoires et articles pour la maison plus abordables, alors que les consommateurs recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Cependant, la concurrence s'intensifie, les détaillants proposant des baisses de prix agressives pour attirer la demande
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"L'activité continue de croître avec dynamisme, mais elle est désormais confrontée à des comparaisons plus difficiles et à une hausse des coûts" , a indiqué Bernstein dans une note
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Ross Stores prévoit une hausse de 4% à 5% de ses ventes à magasins comparables au quatrième trimestre, contre une augmentation de 9% enregistrée pendant la période des fêtes de l'année précédente
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Les analystes de Telsey Advisory Group s'attendent à ce que Ross Stores tire parti de la croissance du segment des magasins discount , les consommateurs à revenus faibles à moyens recherchant le meilleur rapport qualité-prix et les consommateurs à revenus plus élevés se tournant vers des produits plus abordables
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L'action Ross Stores affiche une hausse de 22% depuis le début de l'année et est en passe d'enregistrer une cinquième année consécutive de gains
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