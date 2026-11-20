L'action de Ross Stores ROST.O a reculé de 5% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse , après que le distributeur à prix réduits a maintenu ses prévisions de croissance des ventes pour le trimestre des fêtes, dans un contexte de dépenses de consommation contraintes , tandis que la hausse des coûts de transport nationaux pèse sur ses marges .

Les détaillants ont publié des perspectives mitigées pour la saison des achats de fin d’année, alors que les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix de l’essence et à une inflation persistante . Ross Stores, qui a bénéficié des consommateurs en quête de valeur , a déclaré qu’il maintiendrait des prix bas malgré la hausse des frais de transport.