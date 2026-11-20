Ross Stores ROST.O a maintenu jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes de fin d'année malgré un troisième trimestre solide, laissant entrevoir un ralentissement par rapport aux gains enregistrés ces derniers mois par le distributeur à prix réduits grâce à l'affluence en magasin, ce qui a entraîné une baisse d'environ 5% du cours de l'action en séance prolongée.
La société prévoit une hausse des ventes à magasins comparables de 4% à 5% au quatrième trimestre, contre une augmentation de 8% au troisième trimestre et une progression de 9% pendant la période des fêtes de l'année dernière.
Voici quelques détails:
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Le distributeur à prix réduits subit la pression d’ une baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs et d’une concurrence intense de la part des offres axées sur le rapport qualité-prix proposées par les chaînes de magasins discount et les enseignes de mode éphémère
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“Les pressions inflationnistes sont fortes. La confiance des consommateurs est extrêmement faible,” a déclaré le directeur général James Conroy lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats
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La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice trimestriel de 1 cent aux deux extrémités de sa fourchette, les ramenant à 2,16 à 2,25 dollars par action, mais a relevé ses prévisions de bénéfice annuel par action de 8,61 à 8,77 dollars à 8,75 à 8,84 dollars, grâce à la bonne tenue des résultats depuis le début de l'année
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“Les gens savaient que les résultats de Ross seraient excellents , ce qui , à tort ou à raison, amène les investisseurs à se demander s’ils étaient “suffisamment excellents”,” a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities
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Ross a affiché un bénéfice par action de 1,91 dollar au troisième trimestre, contre des estimations de 1,88 dollar; son chiffre d’affaires a progressé de 12% pour atteindre 6,3 milliards de dollars, conformément aux attentes
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“Les investissements de l'entreprise dans le merchandising, le marketing et l'expérience d'achat semblent porter leurs fruits... Cependant, les investisseurs souhaitent voir cette dynamique se traduire par des bénéfices plus solides,” a déclaré Arielle Feger, analyste chez eMarketer
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