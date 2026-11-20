Ross Stores prévoit un ralentissement de la croissance de ses ventes pendant les fêtes en raison de la baisse des dépenses discrétionnaires ; son cours de Bourse recule

Ross Stores ROST.O a maintenu jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes de fin d'année malgré un troisième trimestre solide, laissant entrevoir un ralentissement par rapport aux gains enregistrés ces derniers mois par le distributeur à prix réduits grâce à l'affluence en magasin, ce qui a entraîné une baisse d'environ 5% du cours de l'action en séance prolongée.

La société prévoit une hausse des ventes à magasins comparables de 4% à 5% au quatrième trimestre, contre une augmentation de 8% au troisième trimestre et une progression de 9% pendant la période des fêtes de l'année dernière.

Voici quelques détails: