Ross Stores ROST.O a maintenu jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes, malgré un troisième trimestre solide, ce qui laisse entrevoir un ralentissement par rapport aux gains enregistrés ces derniers mois par le distributeur à prix réduits grâce à l'affluence en magasin, entraînant une baisse d'environ 6 % du cours de l'action en séance prolongée.
La société prévoit une hausse des ventes à magasins comparables de 4 % à 5 % au quatrième trimestre, contre une augmentation de 8 % au troisième trimestre et de 9 % pendant la période des fêtes de l'année dernière.
Voici quelques détails:
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Les consommateurs continuent de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant dans un contexte de ralentissement du marché de l’emploi, ce qui pèse sur le moral des consommateurs face à la concurrence intense des offres axées sur le rapport qualité-prix proposées par les détaillants à prix réduits TJX TJX.N , Burlington Stores BURL.N , les chaînes de magasins discount, les enseignes de mode éphémère et Amazon AMZN.O
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La société a légèrement revu à la baisse ses prévisions de bénéfice trimestriel, de 1 cent à la fois en haut et en bas de ses fourchettes précédentes, pour les porter entre 2,16 $ et 2,25 $
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Ross Stores a toutefois relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l’exercice 2026, les portant dans une fourchette comprise entre 8,75 et 8,84 dollars, contre 8,61 à 8,77 dollars précédemment, grâce à la bonne tenue de ses résultats depuis le début de l’année
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« Les gains de parts de marché que nous avons réalisés renforcent notre confiance dans les opportunités à venir, et nous estimons être bien placés pour continuer à consolider notre position concurrentielle et à générer une croissance durable et rentable à long terme », a déclaré le directeur général Jim Conroy
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Ross a affiché un bénéfice par action de 1,91 dollar au troisième trimestre, contre des estimations de 1,88 dollar; son chiffre d’affaires a progressé de 12 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars, conformément aux attentes
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