Ross Stores prévoit un ralentissement de la croissance de ses ventes de fin d'année après un troisième trimestre solide

Ross Stores ROST.O a maintenu jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le trimestre des fêtes, malgré un troisième trimestre solide, ce qui laisse entrevoir un ralentissement par rapport aux gains enregistrés ces derniers mois par le distributeur à prix réduits grâce à l'affluence en magasin, entraînant une baisse d'environ 6 % du cours de l'action en séance prolongée.

La société prévoit une hausse des ventes à magasins comparables de 4 % à 5 % au quatrième trimestre, contre une augmentation de 8 % au troisième trimestre et de 9 % pendant la période des fêtes de l'année dernière.

Voici quelques détails: