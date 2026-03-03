Ross Stores prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, ajout de contexte au paragraphe 3)

Ross Stores ROST.O a annoncé mardi des ventes annuelles supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses vêtements et accessoires à prix réduits dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les actions du distributeur à bas prix ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges après les heures de bureau.

Dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitude quant à la politique commerciale, les consommateurs soucieux de la valeur se sont tournés vers les chaînes de magasins à prix cassés pour trouver des produits de marque à des prix inférieurs, ce qui a permis de maintenir la fréquentation des magasins.

Ross prévoit une croissance annuelle des ventes à magasins comparables de 3 à 4 %, contre une augmentation de 3,05 % estimée par les analystes, selon les données de LSEG.