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Rosneft intente une nouvelle action en justice contre l'Allemagne au sujet de la raffinerie de Schwedt, rapporte Politico
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière russe Rosneft ROSN.MM a une nouvelle fois saisi un tribunal allemand pour contester la mise sous tutelle de ses filiales allemandes, qui détiennent une participation majoritaire dans la raffinerie PCK Schwedt, a rapporté mercredi le site d'information Politico.

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