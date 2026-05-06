Rosneft intente une nouvelle action en justice contre l'Allemagne au sujet de la raffinerie de Schwedt, rapporte Politico

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La compagnie pétrolière russe Rosneft ROSN.MM a une nouvelle fois saisi un tribunal allemand pour contester la mise sous tutelle de ses filiales allemandes, qui détiennent une participation majoritaire dans la raffinerie PCK Schwedt, a rapporté mercredi le site d'information Politico.