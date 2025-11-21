Rosenblatt réduit l'objectif de cours de la plateforme de trading Webull

21 novembre - ** Rosenblatt réduit l'objectif de cours de la plateforme de trading Webull BULL.O à 15$ contre 19$, ce qui représente un potentiel de hausse de 81,8% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage note que les résultats du 3ème trimestre ont été solides, les revenus ayant dépassé les attentes grâce à une meilleure performance de la plupart des indicateurs clés tels que les comptes financés, les spreads nets et les flux entrants

** Rosenblatt indique que BULL se comporte bien, mais que les multiples du marché plus large se sont comprimés

** "Nous réitérons notre notation BUY mais abaissons notre objectif de cours de 19$ à 15$, maintenant basé sur 25x notre estimation de l'Ebitda ajusté en 2027, contre 33x précédemment, en raison des conditions du marché", dit Rosenblatt

** Les deux maisons de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "strong buy" ou "buy"; le PT médian est de $18.50

** A la dernière clôture, l'action BULL est en baisse de ~29% depuis le début de l'année