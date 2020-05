Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome va injecter 3 milliards d'euros dans Alitalia Reuters • 07/05/2020 à 14:10









ROME, 7 mai (Reuters) - Le gouvernement italien injectera au moins trois milliards d'euros de capitaux frais dans les comptes d'Alitalia CAITLA.UL , a annoncé jeudi le ministre de l'Industrie Stefano Patuanelli, lors de la présentation du projet de nationalisation de la compagnie au Sénat. Alitalia est gérée par des administrateurs publics depuis mai 2017 et les difficultés causées par la pandémie sont venues s'ajouter à des problèmes financiers récurrents, ce qui a compromis les projets de cession de la compagnie nationale à des investisseurs privés. Dans le cadre d'un premier plan de relance de 25 milliards d'euros approuvé en mars pour faire face à la crise du coronavirus, Rome a affecté 500 millions d'euros à l'ensemble du secteur aérien, dont l'essentiel doit aller à Alitalia. "Le gouvernement n'a pas l'intention de procéder à un nouveau sauvetage. Nous avons l'intention de relancer la compagnie nationale", a déclaré Stefano Patuanelli. Le ministère du Travail avait donné son feu vert, la veille, à la mise en chômage partiel de 6.622 membres du personnel d'Alitalia jusqu'en octobre. Le ministre de l'Industrie a quant à lui promis de veiller à la préservation des emplois. Alitalia en compte actuellement 11.132. La compagnie a annoncé cette semaine la suspension de son vol direct quotidien entre Rome et New York jusqu'à la fin mai, ce qui a suscité l'inquiétude des syndicats, qui craignent une nouvelle réduction des effectifs. Stefano Patuanelli s'est efforcé de dissiper ces craintes jeudi en assurant qu'elle "se concentrerait fortement sur les vols long-courriers, notamment avec de nouvelles alliances transatlantiques". Alitalia négocie actuellement la reconduction d'un partenariat avec Delta Air Lines DAL.N et Air France-KLM AIRF.PA sur le marché nord-américain qui expire dans le courant du mois. (Giuseppe Fonte, version française Jean-Philippe Lefief)

