Rome se prépare à injecter €10 mds supplémentaires pour soutenir l'économie - source

ROME, 1er avril (Reuters) - Le gouvernement italien se prépare à dépenser 10 milliards d'euros supplémentaires pour garantir l'endettement et les besoins en liquidités des professionnels et des entreprises touchés par l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi de source gouvernementale. Le conseil des ministres a approuvé à la mi-mars un décret débloquant en urgence 25 milliards d'euros en soutien à l'économie nationale. Sur cette enveloppe, cinq milliards sont allés à un mécanisme de garanties publiques pour les prêts bancaires et de liquidités pour les entreprises et les ménages. Selon les calculs du Trésor, des effets de levier pourraient permettre de dégager jusqu'à 340 milliards d'euros en faveur des entreprises et des ménages. Mais alors que l'épidémie continue de mettre au supplice la troisième économie de la zone euro, le gouvernement prépare un second décret d'urgence "afin de libérer des ressources d'au moins 500 milliards d'euros en tout", explique le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri, dans une interview publiée par le quotidien Il Fatto Quotidiano. D'après la source gouvernementale, cette mesure va amener le Trésor italien à allouer 10 milliards d'euros supplémentaires au mécanisme de garantie, en plus des cinq milliards décidés en mars. Au ministère de l'Economie, on refusait mercredi de commenter ces propos. (Giuseppe Fonte version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

