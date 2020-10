Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rome oppose son veto à un accord entre Fastweb et Huawei-sces Reuters • 23/10/2020 à 19:54









ROME, 23 octobre (Reuters) - Le gouvernement italien s'est opposé à la conclusion d'un accord entre le groupe de télécommunications Fastweb et le chinois Huawei HWT.UL sur la vente de matériel pour la téléphonie mobile de cinquième génération (5G), a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. Rome n'avait jusqu'ici pas fait obstacle aux accords avec l'équipementier, que Washington soupçonne de collusion avec les services de renseignements chinois. La décision a été prise jeudi soir lors d'un conseil ministériel, a-t-on précisé. "Le gouvernement a opposé son veto à l'opération, demandant à Fastweb de diversifier ses fournisseurs", a-t-on déclaré à Reuters de source gouvernementale. Lors de sa visite de septembre en Italie, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait qualifié le matériel chinois de télécommunications mobiles de menace pour la Péninsule. Sous la pression des Etats-Unis, les gouvernements européens ont réévalué le rôle des entreprises chinoises dans la construction de leurs réseaux. Le Royaume-Uni a été le premier en juillet à ordonner le bannissement des équipements Huawei de son réseau télécom 5G d'ici 2027. De son côté, la France prévoit de ne pas proroger les autorisations qui ont été accordées aux opérateurs télécoms souhaitant acheter des équipements 5G à Huawei, ce qui aboutira de facto à une sortie progressive de l'équipementier chinois des réseaux mobiles français, selon des sources proches du dossier. (Giuseppe Fonte et Elvira Pollina, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

