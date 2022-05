Rolls-Royce: Yuchai célèbre la production de son 1000e MTU information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - MTU Yuchai Power Company Ltd, une joint-venture entre Rolls-Royce plc et Guangxi Yuchai Machinery Group Co Ltd, a récemment célébré une étape importante avec la sortie du 1 000e moteur mtu série 4000 de la chaîne de production de l'usine de Yulin.



' Il y a six ans, Rolls-Royce a décidé de coopérer avec Yuchai et a installé la coentreprise au siège de Yuchai', rappelle Qiwei Wu, président de Guangxi Yuchai Machinery Group.



'La pratique a prouvé que MTU Yuchai Power peut non seulement produire des moteurs mtu série 4000 avec des normes élevées, mais aussi développer le marché et gagner une grande confiance de la part des clients', a-t-il ajouté, rappelant que la production de 1 000 moteurs en cinq ans constituait une performance 'remarquable'.