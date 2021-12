Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: veut développer la durabilité avec easyJet information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a confirmé ce jour sa collaboration avec easyJet afin de développer la durabilité des avions commerciaux à l'échelle de l'industrie.



Dans ce cadre, les deux partenaires conduiront une étude de deux ans à compter de janvier 2022. Il s'agira notamment de s'intéresser aux solutions énergétiques alternatives comprenant les technologies à faible émission de carbone et à zéro émission, et leur application pour les avions.



L'étude se penchera aussi sur l'écosystème opérationnel, notamment la production, le transport, le stockage et la manutention de carburant.



A travers cette initiative, la compagnie aérienne et le motoriste visent à approfondir leurs connaissances sur les technologies de rupture comme la propulsion électrique et l'hydrogène qui présentent un large potentiel en matière de décarbonation.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.86%