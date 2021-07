Rolls-Royce : vers l'avion électrique le plus rapide au monde

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui que le 'Spirit of Innovation', son avion tout électrique, prendra son envol dans les prochaines semaines afin de tenter d'établir un nouveau record du monde de vitesse à 300 mp/h, soit plus de 480 km/h.

L'appareil a vu le jour dans le cadre du programme ACCEL, pour 'Accelerating the Electrification of Flight' avec des partenaires clés comme YASA, fabricant de moteurs électriques et de contrôleurs, ou encore Electroflight, start-up aéronautique.

Le Spirit of Innovation dispose d'un système de propulsion électrique délivrant plus de 500 ch à partir de la batterie la plus puissante jamais assemblée pour un avion. Elle suffirait à alimenter 250 foyers ou encore à relier Londres et Paris sans être rechargée, assure Rolls-Royce.

Dans le cadre de la tentative de record, Jaguar Land Rover prêtera des véhicules de soutient et d'assistance au sol Jaguar I-Pace, contribuant ainsi à la neutralité carbone du projet.