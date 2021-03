Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : vers l'aérien électrique... et urbain ! Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir achevé avec succès l'étape de roulage du 'Spirit of Innovation', un appareil qui devrait bientôt devenir l'avion tout électrique le plus rapide au monde. Doté d'un groupe motopropulseur électrique de 500 ch (soit 400 kW) et des dernières technologies de stockage d'énergie, l'appareil ouvre la voie à une nouvelle génération de concepts de mobilité aérienne urbaine, avec notamment les taxis aériens. Le premier vol d'essai du 'Spirit of Innovation' est prévu au printemps. A pleine puissance, il devrait dépasser les 300 mph (soit 483 km/h), établissant un nouveau record de vitesse mondiale pour le vol électrique. L'électrification des vols s'inscrit pleinement dans la stratégie de Rolls-Royce. Pour Rob Watson, directeur de Rolls-Royce Electrical, 'ce système et les capacités en cours de développement aideront à positionner Rolls-Royce en tant que leader technologique offrant des systèmes d'alimentation au marché de la mobilité aérienne urbaine'.

