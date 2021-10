Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : vers des mtu 100% hydrogène dès 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que ses groupes électrogènes alimentés par des moteurs à gaz mtu série 500 et série 4000 pourront fonctionner avec une teneur en hydrogène de 25% dès 2022, puis 100% en 2023, contre 10% aujourd'hui. Les clients possédant déjà un mtu 500 ou 4000 pourront installer un kit de conversion permettant à leur engin de fonctionner à 100% à l'hydrogène, précise le motoriste britannique. ' La décarbonation de la production d'électricité nécessite des centrales électriques fiables, flexibles, mais aussi climatiquement neutres ', justifie Andreas Görtz, vice-président de la production d'électricité chez Rolls-Royce Power Systems. ' C'est pourquoi nous continuons à développer nos moteurs à gaz pour une utilisation avec de l'hydrogène vert - que ce soit sous forme de mélange à 10, 25 ou à 100 % ', conclut-il.

