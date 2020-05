Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : va supprimer au moins 9 000 emplois Cercle Finance • 20/05/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'impact de COVID-19 sur Rolls-Royce et l'ensemble de l'industrie aéronautique est sans précédent. Il souhaite réaliser une réorganisation majeure de l'entreprise. La direction prévoit la suppression d'au moins 9 000 emplois sur un effectif mondial de 52 000 personnes. La réorganisation proposée devrait générer des économies annualisées de plus de 1,3 milliard de livres sterling. La réduction des effectifs contribueront à environ 700 millions de livres sterling. Les coûts de restructuration liés à ces actions devraient se situer autour de 800 millions de livres sterling sur les années 2020 et 2022. ' Il est de plus en plus clair que l'activité sur le marché de l'aérospatiale commerciale mettra plusieurs années à revenir aux niveaux observés il y a quelques mois à peine ' indique le groupe. ' Nous devons maintenant faire face à ces changements structurels à moyen terme, car la demande des clients diminue considérablement pour nos moteurs aérospatiaux civils et nos services après-vente '. Warren East, DG de Rolls-Royce a déclaré: ' Nous devons prendre des décisions difficiles pour voir notre entreprise traverser cette période sans précédent '.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -4.60%