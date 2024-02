Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: va livrer un système de stockage à la Lettonie information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la fourniture d'un système de stockage par batteries à grande échelle afin de sécuriser le réseau national letton. Rolls-Royce et AST (le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en Lettonie) ont ainsi signé un accord de service à long terme de 5 ans pour le système.



Rolls-Royce livrera un système mtu EnergyPack QG d'une puissance de 80 MW et d'une capacité de stockage de 160 MWh, ce qui en fera ' l'un des plus grands systèmes de stockage par batterie de l'UE ', assure la firme britannique.



La commande comprend également les services d'installation et de mise en service.



Le système de batteries sera utilisé à partir de l'automne 2025 sur deux sites : un stockage par batterie de 20 MW/40 MWh à la sous-station AST de Tume et un stockage par batterie de 60 MW/120 MWh à la sous-station AST de Rezekne.



Selon Rolls-Royce, le système de batteries fournira les réserves d'énergie à des coûts nettement inférieurs à ceux des centrales électriques conventionnelles existantes.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.16%