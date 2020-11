Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : va livrer près de 1000 moteurs MTU en Chine Cercle Finance • 12/11/2020 à 15:31









(CercleFinance.com) - Le département Power Systems de Rolls-Royce indique avoir signé des accords pour la livraison d'un nombre record de moteurs MTU ainsi que deux accords de partenariats stratégiques, à l'occasion de la China International Import Expo (CIIE) qui s'est tenue à Shanghai: Plusieurs entreprises chinoises (Cooltech, Tellhow, Pauway, UNPower et SUMEC) ont ainsi signé des accords-cadres pour la livraison de près de 1000 moteurs et systèmes MTU des séries 2000 et 4000. Rolls-Royce a également signé des accords avec Inner Mongolia, l'un des principaux fabricants chinois de machines minières ainsi qu'avec deux acteurs du marché maritime chinois, Jianglong Shipyard et Aulong Shipyard. Selon Rolls-Royce, son unité Power Systems est en train de passer d'un statut de fabricant de moteurs à celui d'un fournisseur de solutions d'alimentation durables intégrées.

