Rolls-Royce: va livrer 523 moteurs MTU au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que 523 moteurs mtu de la série 199 seront livrés pour le Boxer, un véhicule d'infanterie des forces armées britanniques.



L'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce a récemment signé des contrats avec ses partenaires Krauss-Maffei Wegmann/WFEL et Rheinmetall Landsysteme/Rheinmetall BAE Systems Land portant sur la livraison de 523 moteurs entre 2022 et 2030.



Rolls-Royce fournira des composants de moteur à sa filiale Rolls- Royce Solutions UK où l'assemblage du moteur, les tests d'acceptation et la peinture seront effectués, soutenant les emplois nouveaux et existants dans l'installation.



Boxer MIV pour l'armée britannique sera la première version du véhicule équipé du moteur mtu 8V 199 TE21 de Rolls-Royce, délivrant 600 KW, soit 70 KW de plus que les moteurs mtu des versions précédentes du véhicule.





