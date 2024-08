Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: va livrer 5 systèmes 'MBHS' à BAE Systems information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir été choisi pour fournir cinq systèmes de manutention Mission Bay Handling System (MBHS) pour la deuxième série de frégates de classe City Type 26 de la Royal Navy britannique.



Rolls-Royce précise que ces systèmes sont conçus' pour offrir des performances adaptables et flexibles tout au long de la vie d'un navire'.



Le contrat, signé avec BAE Systems Surface Ships Limited, prévoit la fabrication de cinq MBHS dans le Centre d'excellence naval de manutention de Rolls-Royce à Peterborough, en Ontario.



Ce nouveau contrat porte le total à huit MBHS pour le programme Type 26. Le projet augmentera l'effectif de l'usine de Peterborough de 10 % et créera de nombreux emplois hautement qualifiés.





