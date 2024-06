Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: va livrer 2 mtu de 1500 kW à Colorado Springs information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a reçu une commande de son distributeur Smith Power Products pour fournir deux PowerPacks cinétiques (KPP) mtu de 1500 kW à NOVVA Data Centers, afin qu'ils soient utilisés comme alimentation de secours pour l'extension du centre de données de Colorado Springs.



Ces systèmes sans batterie, pouvant fonctionner avec de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) ou du diesel renouvelable, s'intègrent à la vision durable de NOVVA.



Les KPP, construits à Liège, Belgique, et mis en service fin 2024, offrent une réponse immédiate grâce à l'énergie cinétique du volant d'inertie avant que le moteur diesel ne prenne le relais.





