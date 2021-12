Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: va développer un démonstrateur avec IHI Corp. information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui un partenariat avec IHI Corporation, spécialiste japonais de solutions d'ingénierie, afin de développer et livrer un futur démonstrateur de moteur de combat.



'Le programme de démonstration de moteurs sera une étape cruciale pour permettre aux deux pays de développer leurs futurs besoins en avions de combat, garantissant potentiellement des centaines d'emplois futurs au Royaume-Uni et au Japon', assure Rolls-Royce.



Les travaux conjoints doivent débuter début 2022, soutenus par un fonds d'investissement de 30 millions de livres sterling du Royaume-Uni.



L'investissement britannique sera complété par un financement supplémentaire de 200 millions de livres sterling consacré au développement d'un système d'alimentation de démonstration à grande échelle, soutenant des centaines d'emplois hautement qualifiés, dont beaucoup dans l'usine Filton de Rolls-Royce à Bristol, assure le motoriste britannique.





