Rolls-Royce: va débuter les essais de sa turbine à gaz

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que les essais de sa nouvelle petite turbine à gaz spécialement développée pour propulser le vol hybride-électrique sont sur le point de commencer.



Cette technologie fait partie d'un système de turbogénérateur en cours de développement pour le marché de la mobilité aérienne avancée. Cela comprend les avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) pour les applications de mobilité aérienne urbaine et d'avions de banlieue jusqu'à 19 sièges.



Cette solution doit permettre d'ouvrir de nouvelles routes plus longues que celles que les avions alimentés par batterie électrique peuvent prendre en charge à ce jour.



'Ce produit permettra à nos clients d'étendre les itinéraires que le vol électrique peut prendre en charge et signifie que davantage de passagers pourront voyager plus loin sur des avions à émissions faibles ou nulles', indique Rolls-Royce.





