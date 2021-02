ROLLS-ROYCE : un nouveau directeur financier le 3 mai prochain

(AOF) - Le nom du futur directeur financier de Rolls-Royce a été dévoilé aujourd'hui. Il s'agit de Panos Kakoullis, un ancien associé du groupe Deloitte. Il prendra ses fonctions le 3 mai prochain. Panos Kakoullis remplacera Stephen Daintith, qui quittera ses fonctions le 19 mars, peu après la publication des résultats annuels du groupe (prévue pour le 11 mars). Son départ avait été annoncé en août 2020, à l'occasion de la publication des résultats semestriels.

" Panos a apporté un changement transformationnel important chez Deloitte, en rationalisant et en simplifiant l'entreprise et nous sommes impatients de bénéficier de son expertise et de son expérience pour mener à bien notre réorganisation fondamentale et assurer un avenir durable et prospère à Rolls-Royce ", a déclaré Warren East, le directeur général de Rolls-Royce.

L'intérim jusqu'au 3 mai prochain sera assuré par Ben Fidler, l'actuel directeur financier adjoint. Il avait rejoint le comité exécutif le 1er janvier dernier et intégré le groupe en 2017 en provenance de Deutsche Bank.

" Nous pensons que le marché aurait pu être plus immédiatement rassuré par un nom familier " a commenté Jefferies, " mais il est difficile de mettre en doute l'expérience, les compétences techniques et les connaissances de M. Kakoullis en matière d'adoption de l'IA et d'analyse avancées ".

En première approche, le broker a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 130 pence sur le titre Rolls-Royce.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).