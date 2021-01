Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce : un contrat avec l'Agence spatiale britannique Cercle Finance • 12/01/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir signé un contrat innovant avec l'Agence spatiale britannique pour une étude portant sur les futures options d'énergie nucléaire destinées à l'exploration spatiale. Ce premier contrat entre les deux organisations 'représente une opportunité passionnante de définir et de façonner les solutions électronucléaires nécessaires dans l'espace dans les décennies à venir', estime Rolls-Royce. 'Cette étude nous aidera à comprendre le potentiel passionnant des engins spatiaux à propulsion atomique et à déterminer si cette technologie naissante pourrait nous aider à voyager plus loin et plus rapidement que jamais dans l'espace', estime le Dr Graham Turnock, directeur général de l'Agence spatiale britannique.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.49%