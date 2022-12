Rolls-Royce: un accord avec Pratt & Whitney et Virginia Tech information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et Pratt & Whitney ont signé un accord conjoint avec Virginia Tech pour une recherche axée sur l'impact des contaminants environnementaux sur le fonctionnement et les essais des moteurs d'avion.



Le projet, d'une durée de quatre ans, tirera parti de la recherche et de l'expertise interdisciplinaire de Virginia Tech en matière de fonctionnement des moteurs, d'instrumentation et de géosciences, ainsi que des relations de recherche que Pratt & Whitney et Rolls-Royce entretiennent avec l'université.



' Ce projet de recherche conjoint aidera l'industrie à mieux comprendre les particules en suspension dans l'air et leur impact sur l'opérabilité ', ajoute Lisa Teague, responsable des technologies émergentes et de l'innovation chez Rolls-Royce LibertyWorks.



L'objectif à court terme est d'exploiter les enseignements tirés des essais sur les petits moteurs, qui seront réalisés sur un moteur Rolls-Royce M250, afin d'influencer les programmes d'essais sur les gros moteurs.