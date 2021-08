Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : UltraFan établit un record de puissance information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui que son système de propulsion 'UltraFan' a établi un nouveau record mondial lors d'un test à Dahlewitz, près de Berlin, en développant 87 000 chevaux - ou 64 MW. Adapté pour les appareils à fuselage étroit ou à fuselage large, UltraFan est présenté comme 'un élément clé de l'engagement de Rolls-Royce à rendre les voyages plus durables'. Le premier essai d'UltraFan devrait d'ailleurs être effectué avec du carburant d'aviation 100 % durable. UltraFan est conçu pour permettre à la turbine à l'arrière du moteur de tourner à très haute vitesse tandis que le ventilateur à l'avant tourne à une vitesse inférieure. 'Cela rend le moteur très efficace, et 25% plus économe en carburant que la première génération de moteurs Rolls-Royce Trent', précise le motoriste britannique.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -2.06%