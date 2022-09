Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: Turquoise Yachts commande un mtu hybride information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir reçu une commande du constructeur de yachts turc Turquoise Yachts afin de lui fournir un mtu Hybrid PropulsionPack pour propulser son nouveau méga yacht de 76 m.



Le système de propulsion est notamment composé de deux moteurs mtu 12 cylindres série 4000 M65L, de deux boîtes de vitesses, deux moteurs électriques, de deux groupes électrogènes à vitesse variable ainsi que d'un système d'automatisation hybride mtu NautIQ Blue Vision NG qui permet de passer à un fonctionnement entièrement électrique lorsque cela est nécessaire.



Rolls-Royce indique que le système hybride mtu devrait être livré en 2023, avant la mise en service du yacht en 2025. Il est aussi prévu que Turquoise Yachts construise un second yacht équipé d'un système de propulsion mtu conventionnel.





