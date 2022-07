Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rolls-Royce: Tufan Erginbilgic nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 12:15

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que Tufan Erginbilgic a été nommé directeur exécutif de Rolls-Royce Holdings plc. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2023, succédant à Warren East qui, le 24 février 2022, a annoncé son intention de se retirer à la fin de cette année.



M. Tufan, qui a une formation d'ingénieur, a construit sa carrière dans le commerce international, notamment pendant plus de 20 ans chez BP. Il est actuellement partenaire de Global Infrastructure Partners (GIP), une société d'investissement privée qui se concentre sur les investissements à grande échelle dans les entreprises d'infrastructure et gère 81 milliards de dollars pour les investisseurs.



'Tufan Erginbilgic dispose d'une vaste expérience stratégique et opérationnelle et d'une solide connaissance des industries critiques en matière de sécurité. Il a fait ses preuves en matière d'exécution, de livraison et de création de valeur. J'ai hâte qu'il s'appuie sur les fondations stratégiques que Rolls-Royce a posées ces dernières années', commente Anita Frew, présidente de Rolls-Royce.





Tufan Erginbilgic a déclaré : 'Je suis déterminé à exploiter pleinement le potentiel des positions sur le marché que l'entreprise s'est forgée au fil des ans, grâce à son excellence en matière d'ingénierie et à sa technologie innovante.'