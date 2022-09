Rolls-Royce: travaille à un yacht propulsé au Méthanol information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et le constructeur de yachts et de bateaux Lürssen travaillent sur un projet de propulsion d'un yacht Lürssen à l'aide de moteurs à méthanol mtu de Rolls-Royce.



Les deux entreprises ont fait cette annonce lors du Monaco Yacht Show.



Elles prévoient de se concentrer sur les yachts de 75 mètres de long et plus, qui offrent un grand potentiel pour être propulsés au méthanol, idéalement au méthanol 'vert'.



Il s'agit d'un carburant synthétique produit en prélevant le dioxyde de carbone et en le convertissant à l'aide d'électricité provenant de sources renouvelables telles que des parcs solaires ou éoliens.



'Il existe des difficultés de stockage et d'utilisation car le méthanol est hautement inflammable. Mais ces défis peuvent être gérés en toute sécurité', a déclaré Daniel Chatterjee, directeur du développement durable, de la gestion technologique de Rolls-Royce.



'Nous enregistrons donc une volonté croissante de la part des futurs clients d'investir dans les nouvelles technologies de protection du climat, et de leur réserver un espace dans le navire', note Peter Lürssen, directeur général et co-propriétaire de Lürssen.