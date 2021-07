Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : teste son générateur pour avions hybrides information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que le générateur qui sera au coeur du système de propulsion et d'alimentation aéro hybride-électrique 'le plus puissant de l'aérospatiale' va être installé sur son banc d'essai spécialisé. Le générateur ainsi que l'électronique de puissance associée ont en effet été livrés au banc d'essai 108 de Bristol, au Royaume-Uni, en provenance de l'usine Rolls-Royce de Trondheim, en Norvège, après avoir terminé un vaste programme de tests de développement. Outre la propulsion hybride-électrique, le générateur pourrait également être utilisé dans le cadre d'un système 'plus électrique' pour de gros avions ou pour de futures applications terrestres ou marines. Selon Rolls-Royce, ce générateur, de la taille d'un fût de bière, devrait être en mesure de délivrer, à la fin des tests, une base de puissance d'environ un mégawatt pour les futurs avions hybrides.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.52%