Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: système de stockage par batteries destiné à BPZ information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce va fournir à Battery Park Zeewolde (BPZ) un système de stockage par batteries de 32,6 mégawatts et 65,2 mégawatt-heures, à Zeewolde (Pays-Bas), opérationnel à l'été 2025.



Le contrat inclut un accord de maintenance de dix ans et permettra notamment de stabiliser le réseau électrique néerlandais.



Situé à côté du parc éolien de Zeewolde, ce parc stockera l'excédent d'énergie éolienne et le restituera en l'absence de vent.



S'étendant sur 2000 m2, il contribuera 'significativement' à l'approvisionnement énergétique durable.



Rolls-Royce précise qu'un projet supplémentaire de 140 MWh et une usine d'hydrogène sont également en cours.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 451,00 GBX LSE +0,22%