Rolls-Royce: succès des tests hydrogène sur un moteur mtu

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir effectué avec succès des tests de son moteur mtu 12 cylindres à essence (série 4000 L64) fonctionnant à 100 % d'hydrogène.



Les tests, réalisés par la business unit Power Systems, ont montré de très bonnes caractéristiques en termes d'efficacité, de performances, d'émissions et de combustion.



Selon le motoriste, ce succès constitue une étape importante vers l'introduction commerciale de solutions hydrogène qui permettront de répondre à la demande des clients pour une énergie plus durable.



'Ce moteur répondra à la demande du marché en solutions hydrogène dans le cadre de la transition énergétique et sera disponible pour nos clients en tant que source d'énergie fiable et propre pour les groupes électrogènes et les centrales de cogénération', a commenté Tobias Ostermaier, président - Stationary Power Solutions au sein de l'unité commerciale Power Systems.







