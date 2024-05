Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: services renforcés dans l'aviation d'affaires information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui renforcer son infrastructure de services d'aviation d'affaires en Europe en ajoutant les services 'Airline Support Baltic' à son réseau mondial de centres de service agréés (ASC).



Concrètement, la mise en place du service 'Airline Support Baltic' à Riga, en Lettonie, au réseau ASC va permettre de prendre en charge la flotte de moteurs Rolls-Royce AE3007A qui propulse les avions d'affaires Legacy 600 et Legacy 650 d'Embraer.



Le motoriste britannique indique que la croissance sur le marché de l'aviation d'affaires grâce à une part de marché accrue et à la croissance du marché secondaire revêt en effet 'une importance stratégique'.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.47%