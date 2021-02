Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : se sépare de Bergen Engines, pour 150ME Cercle Finance • 04/02/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a signé un accord portant sur la vente de Bergen Engines - un motoriste norvégien qui appartient à Rolls Royce Power Systems - à TMH International pour un produit net d'environ 150 ME, rapporte aujourd'hui le motoriste britannique. Selon Warren East, le directeur général de Rolls-Royce, outre la simplification du groupe, la vente de Bergen Engines va contribuer à l'objectif de réaliser 2 milliards de livres sterling à partir des cessions. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Rolls-Royce et de TMH et devrait se conclure au cours du second semestre 2021. Créée en 2002 et basée en Russie, la société d'ingénierie THM emploie 100 000 personnes à travers le monde.

