Rolls-Royce : se rêve en pionnier de l'aviation durable

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce développer des systèmes de stockage d'énergie (SES) afin d'endosser un rôle de pionnier de l'énergie durable dans le domaine de l'aviation. L'idée du stockage est de pouvoir permettre aux avions d'effectuer des vols de plus de 100 miles (161 km) avec une seule charge, sans émission. 'Afin de fournir cette technologie révolutionnaire, nous prévoyons un investissement de 80 millions de livres sterling dans les SES au cours de la prochaine décennie, ce qui créera environ 300 emplois d'ici 2030', annonce Rolls-Royce. Selon Rob Watson, directeur de l'électricité chez Rolls-Royce, cette solution permettra à Rolls-Royce de proposer un portefeuille de solution complet à ses clients, qu'il s'agisse d'eVTOL (appareil à décollage et atterrissage verticaux électriques) ou d'avions de banlieue. Rolls-Royce et l'avionneur Tecnam travaillent d'ailleurs actuellement avec Widerøe -la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie- pour livrer P-Volt, un avion de passagers tout électrique destiné au marché des navettes de banlieue. Il devrait être prêt pour le service commercial en 2026, indique Rolls Royce.

