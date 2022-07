Rolls-Royce: se dote d'un banc d'essai pour mtu à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 11:48

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir mis en service son premier banc d'essai interne pour les moteurs à hydrogène mtu sur son site d'Augsbourg, marquant 'une nouvelle étape sur la voie des produits climatiquement neutres pour l'approvisionnement en énergie'.



Au cours de l'année et demie écoulée, l'entreprise a investi une dizaine de millions d'euros chez Rolls-Royce Solutions à Augsbourg dans la modernisation des bancs d'essai, dans l'infrastructure hydrogène et d'autres mesures de son programme de protection climatique 'Net Zero at Power Systems'.



Rolls-Royce avait annoncé en 2021 un réalignement de son portefeuille de produits afin que d'ici 2030, les carburants durables et les nouvelles technologies mtu puissent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35% par rapport à jusqu'en 2019.



La division Power Systems de Rolls-Royce vise à être climatiquement neutre dans le monde d'ici 2050, et en Allemagne dès 2045. ' Les mesures de protection de l'environnement désormais mises en oeuvre chez Rolls-Royce Solutions à Augsbourg profiteront à la fois à l'entreprise et à la ville d'Augsbourg ', ajoute Tobias Schnell, directeur général de Rolls-Royce Solutions Augsburg GmbH.