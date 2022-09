Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: s'associe à Sanlorenzo pour des yachts de luxe information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et le constructeur italien de yachts Sanlorenzo prévoient de développer et de construire un grand yacht à moteur équipé d'un système de propulsion au méthanol capable de fonctionner de manière neutre en carbone avec du méthanol 'vert'.



Les deux sociétés ont annoncé un protocole d'accord exclusif à cet effet pour des yachts de 40 à 70 mètres. Propulsé par deux moteurs à méthanol mtu basés sur la série 4000, le yacht de Sanlorenzo devrait entreprendre son voyage inaugural en 2026.



' Le méthanol synthétique, produit à partir d'électricité générée par des sources renouvelables, est le carburant évident de l'avenir pour de nombreuses applications maritimes - notamment la propulsion des yachts ', a déclaré Denise Kurtulus, vice-présidente de Global Marine chez Rolls-Royce Power Systems.



Massimo Perotti, président exécutif et directeur général de Sanlorenzo, poursuit : ' Grâce à l'utilisation marine du méthanol comme carburant pour les moteurs à combustion, qui permet une propulsion puissante neutre en carbone, Sanlorenzo pourra donner la vraie réponse à la demande de durabilité dans le secteur du yachting. '





