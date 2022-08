Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: renoue avec les pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un chiffre d'affaires récurrent de 5,3 Mds£ au titre du premier semestre, en légère hausse par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (5,22 Mds£).



Dans le même temps, l'EBIT récurrent est passé de 307 M£ à 125 M£.

Rolls-Royce enregistre une perte récurrente de 188 M£ lors des six premiers mois de l'année, contre un bénéfice récurrent de 104 M£ douze mois plus tôt.



Le BPA récurrent ressort ainsi à -2,24 pence, contre 1,25 pence au 1er semestre 2021.



Rolls-Royce table sur une hausse du chiffre d'affaires récurrent compris entre 1 et 5% pour 2022. Le motoriste britannique anticipe une amélioration dans l'aérospatiale civile au second semestre, grâce à la hausse prévue des ventes de gros moteurs.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -9.67%