Rolls-Royce: renoue avec les pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 10:27

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un chiffre d'affaires récurrent de 5,3 MdsE au titre du premier semestre, en légère hausse par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (5,22 MdsE).



Dans le même temps, l'EBIT récurrent est passé de 307 ME à 125 ME.

Rolls-Royce enregistre une perte récurrente de 188 ME lors des six premiers mois de l'année, contre un bénéfice récurrent de 104 ME douze mois plus tôt.



Le BPA récurrent ressort ainsi à -2,24 pence, contre 1,25 pence au 1er semestre 2021.



Rolls-Royce table sur une hausse du chiffre d'affaires récurrent compris entre 1 et 5% pour 2022. Le motoriste britannique table sur une amélioration dans l'aérospatiale civile au second semestre, grâce à la hausse prévue des ventes de gros moteurs.