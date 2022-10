Rolls-Royce: renforce ses services d'aviation d'affaires information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 10:25

(CercleFinance.com) - Rolls‑Royce annonce renforcer son infrastructure de services d'aviation d'affaires à travers un élargissement de ses partenariats actuels et l'ajout de nouveaux membres à son réseau mondial de centres de service agréés (ASC) pour son service CorporateCare.



Skyservice, avec des sites à Montréal, Toronto et Calgary, devient ainsi le premier ASC au Canada. Il permettant de prendre en charge les moteurs BR710A1/C4/A2 et Tay 611-8/8C dans la région.



De son côté, Western Jet Aviation fournira des services pour la côte ouest des États-Unis à partir de Van Nuys, en Californie, prenant en charge le BR710A1/C4 et le Tay 611-8/8C.



La disponibilité opérationnelle de ces nouveaux centres de service agréés est prévue pour début 2023.



Enfin, le partenariat a été étendu avec Duncan Aviation en tant que fournisseur de services clé au sein du réseau Rolls-Royce ASC.



Duncan Aviation est autorisé à entretenir les moteurs Rolls-Royce BR710A1/C4/A2, Tay 611-8/8C et AE 3007A sur ses sites américains de Lincoln (Nebraska), Battle Creek (Michigan) et Provo (Utah).



Avec plus de 75 centres de service agréés en place avec des prestataires de maintenance clés, Rolls‑Royce estime offrir à ses clients de l'aviation d'affaires 'le plus grand réseau de service mondial du secteur.'