Rolls-Royce: rejoint le marché de la production d'hydrogène

(CercleFinance.com) - En acquérant une participation majoritaire de 54% dans Hoeller Electrolyzer, spécialiste des piles d'électrolyse, Rolls-Royce entre sur le marché de la production d'hydrogène.



Hoeller Electrolyzer, dont le siège est à Wismar, en Allemagne, est une entreprise qui développe des piles à membrane électrolyte polymère (PEM), sous la marque Prometheus, pour la production rentable d'hydrogène.



'En développant nos propres électrolyseurs mtu et en prenant une participation majoritaire dans Hoeller Electrolyzers, nous développons notre portefeuille d'hydrogène et sécurisons l'accès à cette technologie qui présente un grand potentiel commercial', détaille le Dr. Otto Preiss, responsable de Rolls-Royce Power Systems. 'Nous pourrons ainsi fournir des solutions complètes en matière d'hydrogène et apporter une contribution importante à la protection du climat', ajoute-t-il.



Fondée en 2016, Hoeller Electrolyzer s'est positionnée, avec Prometheus, comme l'un des rares acteurs experts spécialisés dans le domaine des piles d'électrolyse PEM à haut rendement. Son directeur et fondateur, Stefan Höller, a déjà déposé 14 brevets liés à Prometheus.



'Notre pile va produire de l'hydrogène à un prix que l'on ne pensait pas possible auparavant', souligne ce dernier.



Les travaux de développement du premier électrolyseur mtu utilisant un stack de Hoeller Electrolyzer sont déjà en cours. En 2023, il sera mis en service pour démontrer comment un électrolyseur s'intègre dans l'architecture globale d'un micro-réseau. Un premier projet client est déjà prévu pour 2024.





