Rolls-Royce :recrute la directrice de la technologie d'Airbus

Cercle Finance • 05/10/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le recrutement de Grazia Vittadini, en tant que directrice de la technologie. Elle rejoindra l'entreprise le 2 novembre où elle succédera à Paul Stein qui démissionnera l'année prochaine. Grazia Vittadini quittera sa fonction de directrice de la technologie chez Airbus à la fin de mois d'octobre après avoir travaillé une vingtaine d'années chez l'avionneur européen. Rolls-Royce annonce par ailleurs le départ de son directeur des ressources humaines, Harry Holt, à la fin de l'année. Son successeur sera annoncé 'en temps voulu', indique le motoriste britannique.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.42%