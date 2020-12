Rolls-Royce : reconnu pour ses investissements aux USA

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir que le Département du commerce des États-Unis et SelectUSA avaient reconnu sa filière nord-américaine pour 'ses investissements majeurs dans la fabrication intelligente à travers le pays'.

Phil Burkholder, vice-président exécutif chez Rolls-Royce s'est dit 'ravi' par cette reconnaissance.

'Rolls-Royce est à l'avant-garde de la fabrication numérique et notre investissement de plus de 600 millions de dollars dans les installations et la technologie à Indianapolis a abouti à l'une des installations les plus modernes et les plus efficaces de toutes nos opérations mondiales', a-t-il ajouté.

Rolls-Royce a ainsi reçu un prix des mains de Dina Beaumont, directrice générale par intérim de SelectUSA.