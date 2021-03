Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : reçoit la certification EPA Tier 4 Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification EPA Tier 4 pour ses systèmes de propulsion mtu basés sur ses moteurs diesel 16 cylindres Série 4000 M65L. 'Cela signifie que nous sommes passés à la catégorie reine des réglementations sur les émissions avec nos moteurs pour yachts et navires commerciaux', a expliqué Denise Kurtulus, responsable des activités maritimes chez Rolls-Royce. La réglementation américaine EPA Tier 4 est en effet considérée comme la norme la plus stricte concernant les applications marines, exigeant que le système de propulsion produise de très faibles émissions de particules et d'oxyde d'azote tout au long de son cycle de vie. Rolls-Royce assure travailler sur cette homologation pour les variantes de son système de propulsion mtu série 4000, avec des cylindres supplémentaires.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +3.44%