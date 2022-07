Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: projet autour de l'hydrogène avec easyJet information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 17:07









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la mise en place d'un 'nouveau partenariat révolutionnaire' baptisé 'H2ZERO' avec easyJet, ouvrant la voie au développement d'une technologie de moteur à combustion à hydrogène capable de propulser toute une gamme d'avions, notamment ceux du segment de marché des fuselages étroits.



Les deux sociétés se sont engagées à travailler ensemble sur une série d'essais de moteurs au sol à partir de la fin de l'année, et partagent l'ambition de voir cette technologie prendre le chemin du ciel à moyen-terme.



Ainsi, l'objectif du partenariat est de démontrer que l'hydrogène pourrait potentiellement alimenter toute une gamme d'appareils dès le milieu des années 2030.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.67%