Rolls-Royce : présente un mtu à hydrogène à la COP26

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP26, Rolls-Royce a présenté pour la première fois son nouveau système de mtu à pile à combustible, laissant entrevoir un futur approvisionnement énergétique sans émission CO2. Cette solution complète d'alimentation électrique (en MW) sera produite en série à partir de 2025, assure Rolls-Royce qui développe également des systèmes de pile à combustible pour les navires. ' Nous croyons fermement que la technologie peut être utilisée pour relever le défi du changement climatique. C'est la raison pour laquelle nous présentons nos nouvelles technologies au Sommet mondial sur le climat', a déclaré Andreas Schell, directeur général de Rolls-Royce Power Systems. Le firme britannique a aussi profité de l'événement pour présenter son avion tout électrique, le 'Spirit of Innovation', un appareil qui est entré dans l'histoire en prenant son envol pour la première fois en septembre 2021.

