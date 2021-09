Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : présente son tout nouveau système mtu NautIQ information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce présentera pour la première fois son portefeuille complet d'automatisation marine mtu NautIQ au salon DSEI de défense et de sécurité à Londres du 14 au 17 septembre. Le nouveau portefeuille comprend une gamme de systèmes éprouvés de gestion et de contrôle pour les navires de toutes sortes et de toutes tailles, des navires militaires aux navires commerciaux en passant par les bateaux de plaisance. 'La famille de systèmes d'automatisation mtu NautIQ a été spécialement conçue pour les systèmes de navires neufs et pour permettre une modernisation facile des systèmes existants sur des navires plus anciens', précise Rolls-Royce. ' Avec mtu NautIQ, nous combinons les avantages de nos technologies mtu avec ceux de Servowatch, le fournisseur de solutions intégrées d'automatisation marine que nous avons acquis en décembre 2020', résume Knut Müller, Vice-Président Global Governmental de l'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems.

